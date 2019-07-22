Команда «Сборная Снежногорска» запела!

И настолько удачно, что жюри конкурса «Голосящий КиВиН» отдали победу и золотую птицу команде КВН с Крайнего Севера.

Команда КВН «Сборная Снежногорска» уверено штурмует сцену Высшей лиги. Обычные ребята из Мурманской области уже стали настоящими звёздами юмора. Из Светлогорска команда вернулась с большой золотой птицей и первым местом в «Голосящем КиВиНе».

«Впечатлений масса. Сейчас мы, конечно, немного «подвыгорели», но когда это случилось, мы плакали. Плакали от счастья», - делятся своими впечатлениями от успеха команда КВН «Сборная Снежногорска».

Болеют за молодую сборную не только снежногорцы, но и вся область, есть почитатели юмористов и в других регионах. Квнщики подчеркивают, что поддержка преданных фанатов и тёплые слова невероятно вдохновляют их на новые победы.

«Фанатам пожелаем, конечно, терпения, веры в нас, чтобы не расстраивались, так как мы всё равно проигрываем, не очень хорошо выступаем. И большое спасибо вам всем!», - благодарят поклонников команды ребята из «Сборной Снежногорска».

За большой победой стоят и большие проблемы – игра отнимает не только много времени и сил, но и большие финансовые суммы, поэтому выигранные командой 400 тысяч рублей вновь пойдут на подготовку выступления в полуфинале.