Команда «Север» из Мурманска одержала десятую победу в чемпионате Северо-Западного федерального округа

Футболисты «Севера» с первых минут захватили инициативу, уже в первом тайме отправив три безответных мяча в ворота карельской команды. Отбить последующие атаки у футболистов из Петрозаводска тоже не получилось. В итоге наши спортсмены одержали верх с разгромным счётом 7:0.

Футболисты «Севера» сыграли в Петрозаводске с местной командой «СШ№7 – Карелия». Забегая вперед скажем, что домашнее поле не помогло соперникам нашего клуба одержать победу.

Футболисты «Севера» с первых минут захватили инициативу, уже в первом тайме отправив три безответных мяча в ворота карельской команды. Отбить последующие атаки у футболистов из Петрозаводска тоже не получилось. В итоге наши спортсмены одержали верх с разгромным счётом 7:0.

В итоге команда из Мурманска одержала десятую победу в чемпионате Северо-Западного федерального округа, сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Север» проведёт 25 августа в Коряжме Архангельской области против местного «Химика».