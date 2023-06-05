Команда «Север», выступающая в чемпионате Северо-Западного федерального округа, выиграл вторую игру подряд

В этот раз соперниками наших футболистов стала команда «ГУОР-Карелия».

Наши открыли счёт в игре, распечатав ворота соперника уже на 15 минуте. Однако до перерыва заполярные футболисты своих фанатов не порадовали. А во втором тайме и вовсе заставили понервничать, ведь игра могла закончиться в ничью и только под конец матча «Север» забил победный гол.

Следующую встречу мурманские спортсмены проведут 16 июня в Коряжме Архангельской области.