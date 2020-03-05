Команда Северного флота победила всех на чемпионате ВМФ по баскетболу

В Североморске завершился чемпионат Военно-морского флота по баскетболу. Сборная Северного флота стала чемпионом соревнований.

Церемония закрытия прошла в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» флотской столицы. Награды победителям и призёрам вручил заместитель начальника штаба Северного флота Анатолий Томкович.

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды: Северного и Тихоокеанского флотов, объединенного учебного центра ВМФ из Санкт-Петербурга и центра применения и переучивания лётного состава морской авиации из Ейска.

По результатам чемпионата победу одержали североморцы, второе место заняли игроки из объединенного учебного центра ВМФ, а третье – тихоокеанцы.

Теперь наши чемпионы осенью отправятся в Екатеринбург на всеармейские соревнования.