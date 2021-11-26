Команда «Вечернего Урганта» проиграла Валентине Гуниной и её подружкам

Уроженка Мурманска Валентина Гунина и другие участницы женской сборной России по шахматам приняли участие в шоу «Вечерний Ургант».

Помимо традиционного для программы интервью во врем эфира Валентина и другие спортсменки сыграли с командой Урганта в быстрые шахматы в формате 5 на 5.

Сборная России, в составе которой выступает и Валентина Гунина, недавно вернулась с чемпионата Европы, выиграв его за тур до окончания. Что касается шоу, то и здесь шахматистки не растерялись и одержали победу над своими соперниками.