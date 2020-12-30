Команда юных изобретателей из Мурманска заняла 3-е место на V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям

Представьте, только вы сели в удобное кресло, и тут вспоминаете, что нужно бежать в другую комнату, например, выключить свет. Или, сидя в офисе, вас срочно вызывает к себе начальник, но вставать со стула совсем не хочется. Юные изобретатели из Мурманска нашли решение этой проблемы.

Будимир Мотков, участник команды: «Мой проект для удобного перемещения в доме, в офисе. Это, как обычный табурет, но на нём можно ещё и передвигаться».

Жёлтая штуковина – 3D модель электротабурета. По задумке молодого инженера, в его корпусе будет находиться бардачок с USB разъёмом, через который устройство можно будет заряжать. Актуальность этого изобретения объясняют сами его создатели.

Владислав Мельников, участник команды: «Если вы будете, например, находиться в офисе и постараетесь быстро дойти из одного этажа на другой, то у вас это быстро не получится. Либо вы тогда вспотеете и от вас будет нехорошо пахнуть, а на электротабурете вы просто будете ехать с ветерком».

Модель электротабурета стала проектом ребят на V Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям. На которой юным изобретателям предстояло поразмышлять на тему «Индивидуального транспорта будущего».

Ирина Шуньгина, региональный координатор ассоциации 3D образования в Мурманской области: «Задание является проектом - какой-то проблемной областью, в которой нет решения. И задача ребят – придумать это решение, реализовать его, разработать 3D модели и подготовить их для печати на 3D принтерах».

Конечно, современные технологии способны облегчить жизнь людей, а электротабурет не исключение. Но главное, чтобы такие инновации не делали нас более ленивыми.