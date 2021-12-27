Команде «Мурман» не хватило настроя на победу

В последнюю субботу уходящего года на льду столкнулись команды хоккейных клубов «Мурман» и «Сибсельмаш».

Текущий сезон даётся хоккеистам из команды «Мурман» непросто. После первой крупной победы клуб попал в череду поражений, выбраться из которой ему пока не удаётся. Однако эксперты считают, что ещё не всё потеряно и у хоккеистов есть шансы занять лидирующие позиции в турнирной таблице.

По мнению президента «Мурмана», текущий результат далёк от идеала, но и полным провалом его не назовёшь.

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «У «Мурмана» тоже есть какая-то картинка, мы сражаемся и даём хорошие игры с лидерами чемпионата. Мы провели сильную игру с «Динамо», мы достойно отыграли с «Енисеем», мы взяли свои исторические очки в борьбе с «Енисеем», но, к сожалению, уступили таким командам как первоуральский «Трубник» и другим командам, которые не самые сильные в чемпионате».

Для «мурманчан» последняя игра уходящего года также окончилась поражением со счётом 4:6 в пользу гостей из Сибири - команды «Сибсельмаш».

Тренер нашего клуба Олег Батов во время послематчевой пресс-конференции эмоций не сдерживал, он был явно огорчён таким выступлением своих подопечных.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Есть такая фраза – между самой плохой игрой и самой хорошей - дело только в настрое, кто как на неё настраивается».

По словам болельщиков, было заметно, как парни разозлись, показывая на льду напористость, но хоккеистам снова не хватило сыгранности.

Самые преданные фанаты поздравили игроков с наступающим Новым годом и выразили надежду на хорошие матчи во время январских каникул.

Игорь Гордиенко, болельщик ХК «Мурман»: «С наступающим Новым годом, хочу, чтобы в следующем году всё-таки команда преобразилась, начала играть тот хоккей, который хотят от неё видеть, а не то, что мы видим именно сегодня».

Поздравил фанатов и президент клуба. Он отметил, что сейчас игрокам нужна поддержка болельщиков как никогда.

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «Хочу поздравить всех болельщиков с наступающим Новым годом! Хочу повторить, что мы всегда вас ждём на трибунах, приходите, болейте за «Мурман», болейте за хоккей с мячом, болейте за нашу Мурманскую область».

Очередная игра состоится уже в 2022 году на Рождество, 7 января.