«Команде перемен» удалось совершить прорыв

Ежегодный форум СМИ – самая большая площадка, где журналисты со всего региона могут обсудить с губернатором волнующие вопросы, пообщаться друг с другом в этот раз прошёл в новом формате, изменилось и место встречи – участников медиафорума встречал конгресс-отель «Меридиан».

Итоговая пресс-конференция губернатора началась с презентации, во время которой Андрей Чибис не только рассказал, но и наглядно продемонстрировал всё, что удалось сделать за девять месяцев работы «команды перемен». Этот год, по мнению главы, можно смело назвать не только успешным, а даже «прорывной».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Доходы бюджета составили 18 млрд, налоги - плюс 13, деньги из федерального бюджета - плюс 4,3».

Среди важнейших стратегических решений - проекты создания территории опережающего развития «Столица Арктики», Арктического центра судостроения и судоремонта и Арктического полигона испытаний, а так же решения о реновации ЗАТО, кардинальные изменения в МГТУ, рост инвестиций и включение новых объектов в проект комплексной модернизации Мурманского транспортного узла. Разработана концепция создания проекта «Новый Мурманск». Утверждена стратегия развития Заполярья «На Севере – жить 2030». На федеральном уровне одобрен план ухода региона от мазутозависимости. Увеличено финансирование здравоохранения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, что мы взяли на себя обязательства, в том числе, перед федеральным правительством, и полностью их выполнили. Ни одна копейка не ушла. Закуплено оборудование, которое стоит и работает в больницах Мурманской области».

Много сделано в сфере благоустройства. На муниципальные программы формирования комфортной городской среды из бюджета региона выделены 740 млн рублей. Благодаря нацпроектам и федеральным программам построены спорткомплекс и стадион, три новых детских сада в разных городах области, выполнен капремонт нового здания областного театра кукол и мемориального комплекса «Долина Славы». Решены острые вопросы в ЖКХ, такие как, двойные квитанции в квартирах с электроообгревом, переплата за отопление и вывоз мусора. Устранён ряд локальных проблем, яркий пример – мост в Шонгуе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это для нас урок, как надо чувствовать людей. Для всех урок. Потому что я поехал в Шонгуй, наткнулся на этот разрушенный мост, поговорил с людьми, оказалось, что это мост жизни. Мы, сокращая все процедуры, объявили ЧС и построили не просто временный мост, а по сути, капитальный».

В сфере соцподдержки: введены льготы для детей Великой Отечественной войны, многодетные семьи получили право получить денежный сертификат вместо земельного участка, программа «Зарплата мамы» продлена до 2021 года.

По завершении презентации глава региона отвечал на вопросы журналистов. В течение почти полутора часов Андрею Чибису их было задано более тридцати.

Затем - традиционная церемония награждения представителей СМИ. По итогам года за особый вклад в освещение событий области отмечены и сотрудники телеканала «Арктив-ТВ».