ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский помогает землякам заглянуть в 2020 годМиша Жуков мечтает о рождественском чуде
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.19 19:30

«Команде перемен» удалось совершить прорыв

Ежегодный форум СМИ – самая большая площадка, где журналисты со всего региона могут обсудить с губернатором волнующие вопросы, пообщаться друг с другом в этот раз прошёл в новом формате, изменилось и место встречи – участников медиафорума встречал конгресс-отель «Меридиан». 

Итоговая пресс-конференция губернатора началась с презентации, во время которой Андрей Чибис не только рассказал, но и наглядно продемонстрировал  всё, что удалось сделать за девять месяцев работы «команды перемен». Этот год, по мнению главы, можно смело назвать не только успешным, а даже «прорывной».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Доходы бюджета составили 18 млрд, налоги  - плюс 13, деньги из федерального бюджета  - плюс 4,3».

Среди важнейших стратегических решений - проекты создания территории опережающего развития «Столица Арктики», Арктического центра судостроения и судоремонта и Арктического полигона испытаний, а так же решения о реновации ЗАТО, кардинальные изменения в МГТУ, рост инвестиций и включение новых объектов в проект комплексной модернизации Мурманского транспортного узла. Разработана концепция создания проекта «Новый Мурманск». Утверждена стратегия развития Заполярья «На Севере – жить 2030». На федеральном уровне одобрен план ухода региона от мазутозависимости. Увеличено финансирование здравоохранения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, что мы взяли на себя обязательства, в том числе, перед федеральным правительством, и полностью их выполнили. Ни одна копейка не ушла. Закуплено оборудование, которое стоит и работает в больницах Мурманской области».

Много сделано в сфере благоустройства. На муниципальные программы формирования комфортной городской среды из бюджета региона выделены 740 млн рублей. Благодаря  нацпроектам и федеральным программам построены спорткомплекс и стадион, три новых детских сада в разных городах области, выполнен капремонт нового здания областного театра кукол и мемориального комплекса «Долина Славы». Решены острые вопросы  в ЖКХ, такие как, двойные квитанции в квартирах с электроообгревом, переплата за отопление и вывоз мусора. Устранён ряд локальных проблем, яркий пример  – мост в Шонгуе. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это для нас урок, как надо чувствовать людей. Для всех урок. Потому что я поехал в Шонгуй, наткнулся на этот разрушенный мост, поговорил с людьми, оказалось, что это мост жизни. Мы, сокращая все процедуры, объявили ЧС и построили не просто временный мост, а по сути, капитальный».

В сфере соцподдержки: введены льготы для детей Великой Отечественной войны, многодетные семьи получили право получить денежный сертификат вместо земельного участка, программа «Зарплата мамы» продлена до 2021 года.

По завершении презентации глава региона отвечал на вопросы журналистов. В течение почти полутора часов Андрею Чибису их было задано более  тридцати.

Затем - традиционная церемония награждения представителей СМИ. По итогам года  за особый вклад в освещение событий области отмечены и сотрудники телеканала «Арктив-ТВ».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЭкология Арктики в 2019 году ухудшилась
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Комментарий к новости:Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа северо-западе страны растут цены на пикшу-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 31 копейку, доллар слабеет почти на 13 копеек-PRO ЭнергетикуВ 2019 году Кольская АЭС выработает более 10 млрд. кВт•ч электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 декабря-PRO Нефть и газБудем прилагать усилия, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в следующем году – Юрий Трутнев-PRO ЗаконыЗаконопроект о новых пенсионных накоплениях «гуляет» по министерским кабинетам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
24.12.19: Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов заявил, что в III квартале 2019 года рост реальных доходов россиян составил 3%, а с начала года (по итогам девяти месяцев) - 0,8%. А вы почувствовали эту тяжесть в своих кошельках?Проголосовало: 466 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика