Командир мотострелковой роты Северного флота капитан Павел Семенко получил из рук Президента РФ «Золотую Звезду»

Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца вручил обладателям звания Героев России медали «Золотая Звезда».

Торжественная церемония приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Среди тех, кто получил медаль, есть наш земляк - командир мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко.

В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.