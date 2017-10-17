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День за днём с «Арктик-ТВ»17.10.17 19:30

«Командирские старты» - каждый командир - пример для подчиненных!

В течение двух дней командиры подразделений Северного флота выявляли лучших спортсменов. В главной базе флота завершились спортивные соревнования на приз командующего «Командирские старты». В них приняли участие более 50 офицеров, занимающих офицерские должности.

Только военная выправка и чеканный шаг выдаёт в этих участниках соревнований, сменивших форму с погонами на спортивный костюм, руководящий состав частей Северного флота. Офицеры - от старшего лейтенанта до контр-адмирала подтягивались, отжимались, толкали гири, бегали, плавали и стреляли из пистолета Макарова.

- Самое важное, если рассматривать этот конкурс, в том, что в нём участвуют все командиры, - отметил Иван Вахнин, начальник физической подготовки Северного флота. – У нас каждый командир должен быть примером для подчиненных, а соревнования - это пример для наших военнослужащих.

Традиционно хорошо на стартах выступают моряки-подводники, они чаще других поднимаются на пьедестал почёта. Наверное, сказывается специфика службы, на которой нужно держать себя в отменной форме. Но даже те, кто спортом занимается не так часто, выкладывались по полной. Часто бывали ситуации, когда во время эстафеты спортсмены буквально падали на финише, выбиваясь из сил. Но как говорят сами военные, тяжело в учении.

- Я лётчик и до сих пор летаю на истребителях, - рассказывает Александр Отрощенко, командующий объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. - Это помогает мне проходить ежегодные комиссии, держу себя в спортивной форме. Это и самому приятно, да и любой уважающий себя мужчина, должен держать себя в нормальной физической форме.

Победители «Командирских стартов» уже в ноябре отправятся в Москву на Всеармейские соревнования.

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