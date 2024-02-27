«Командная химия»: турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики» уже в шестой раз состоялся в Мурманске

В одном зале собрались сильнейшие умы из разных городов. Главным сюрпризом для участников оказался самый умный человек России, с которым им предстояло сразиться.

В этот раз побороться за «Кубок Арктики» решили 52 команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Организаторы подчеркнули, что разный возраст участников (а это и школьные сборные, и профи) всего лишь цифра, главное, какой у знатока уровень знаний. А ещё, насколько велико желание его повысить. Интересный и интригующий подход.

Дарья Галеева, специалист по связям с общественностью Объединения молодёжных центров: «Мы организуем игры и для школьников. Это возможность, во-первых, пообщаться с людьми. Где ты ещё встретишь таких людей как Вассерман, где сможешь сфотографироваться. Мне кажется, что это очень здорово. Юрий Филиппов опять-таки! Это известные люди. Это позволяет молодежи, в том числе стремиться к чему-то большему, видеть, что всё возможно. Можно играть в одном зале со звездами».

Действительно, звёзд в зале хватало. В первую очередь – главный мозг страны Анатолий Вассерман, который вновь решил сыграть на мурманской площадке. Состязания проводили в дисциплинах «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». А ведущим всего мозгового штурма стал ещё один известный человек - трехкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева петербуржец Юрий Филиппов.

Юрий Филиппов, знаток телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?», ведущий турнира «Кубок Арктики»: «Нужно понимать, когда ты можешь рассчитывать, условно говоря, на пас партнёра по команде. Потому что, если ты просто прочитаешь все книжки мира, будет, с одной стороны, интересно, но я всегда сторонник того, чтобы на вопросы ответ был сформирован всей командой, чтобы была такая командная химия. Тогда интереснее в разы и удовольствия больше получаешь».

Мурманские команды не просто так на «Кубок Арктики» пришли. Например, депутат городского Совета депутатов Мурманска, бывшая министр образования и науки региона Ольга Дзюба уже больше 20 лет играет в «Что? Где? Когда?». Её команда не раз побеждала на турнирах различных уровней. Однако, Ольга признаётся, что у неё секретов нет, слишком много звезд должно сойтись воедино, чтобы результат был успешным.

Ольга Дзюба, участница турнира «Кубок Арктики»: «Да, безусловно, игра зависит от вопросов, собранности команды. От различных факторов, которые невозможно предсказать».

Отметим, что на этом «Кубке Арктики» участников ждали новшества. Новая номинация, созданная специально для местных команд, под названием «Мурманский зачёт». В ней, а также «Брейн ринге» победила команда «Тундра». В школьном зачёте лучшими стали игроки «Мурмянского радио», в студенческом – «Расставание в Муррманске», а в корпоративном – «Месть её величества Анны».