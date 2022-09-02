Командный турнир по очистке зелёных территорий состоялся в рамках мероприятий турнира «Арктический кубок чистоты»

Около 20 команд соревновались на берегу озера Варничное в Долине Уюта. Северяне готовы к любым климатическим условиям, особенно, если это дело касается состязаний «Чистые игры» в рамках «Арктического кубка чистоты». Организаторами экологического турнира выступило объединение молодёжных центров.

Елизавета Розаева, одна из организаторов экологических соревнований «Чистые игры»: «Это мероприятие началось в две тысячи четырнадцатом году, пошло оно из Питера, причем начало положила такая же группа активистов, которая хотела как-то приукрасить территорию».

Жителям нашего региона такая инициатива пришлась по душе, ведь соревновательный дух и польза - главные мотиваторы. Северяне в возрасте от четырнадцати до тридцати пяти лет пришли сегодня на берег озера Варничное в Долине Уюта.

Елизавета Розаева, одна из организаторов экологических соревнований «Чистые игры»: «Это ученики различных учебных заведений: гимназии, Мурманский арктический государственный университет, ММРКа имени Месяцева, МГТУ, есть Мурманский индустриальный колледж. Очень много учебных заведений, есть представители библиотек, заводов и коммерческих организаций».

Названия команд среди участников экологических состязаний попадаются самые разные. У кого на что фантазии хватает.

Александра Леонова, работник Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, команда «Крабы в засаде»: «Наша команда называется «Крабы в засаде». «Раки в атаке» было неприлично, сказали придумайте другое название».

Александра Леонова из «Крабов в засаде» впервые за 12 лет наконец-то смогла поучаствовать в «Чистых играх». Долго хотела, но всё не складывалось: то времени не хватало, то ещё что-то. А теперь вырвалась и готова побеждать.

Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию и получить мусорные пакеты.

Погода, конечно, оставляет желать лучшего. Но организаторы о ребятах позаботились и раздали им дождевики. Пока команды оформлялись, в качестве дополнительного интерактива была предусмотрена викторина. А спустя некоторое время, был дан старт.

Экоактивисты уберут территорию озера Варничное. Четвертого сентября за чистоту посоревнуются в Мончегорске, Апатитах, Североморске и Кандалакше.