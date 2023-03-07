Командование Северного флота поздравило с весенним праздником женщин, несущих боевое дежурство

Несмотря на то, что Международный женский день – это государственный праздник и для большинства - выходной день, многие женщины-военнослужащие в этот день находятся на боевых постах.

Накануне Международного женского дня командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко посетил приёмный радиоцентр своего объединения и поздравил военнослужащих-женщин с наступающим праздником.

Сотрудницы, входящие в состав боевых расчётов, выполняют обязанности связистов, телефонистов и радиотелеграфистов. Они круглосуточно контролируют работу устройств, а также поддерживают непрерывную и надёжную связь с летательными аппаратами объединения, выполняющими задачи в воздухе над Кольским полуостровом и в Арктике. На сегодняшний день в различных воинских частях и учреждениях Северного флота состоят на военной службе около 1400 женщин. Более 270 из них – офицеры, прапорщики и мичманы.

Анастасия Склярова, радиотелеграфист: «У нас крепкий и дружный коллектив, мы стараемся друг друга подстраховать. У нас всегда все друг за друга».