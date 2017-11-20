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День за днём с «Арктик-ТВ»20.11.17 19:30

Команду «Норманны» чествовали в горадминистрации

Мурманская команда  «Норманны» вернулась домой из Казахстана. В этот  раз участие в Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» принесло нашим весёлым и находчивым бронзовые медали, что даёт мурманской команде попасть на телеэкраны, конечно не «Первого канала»,  но такое достижение более чем похвально.  С призерами интеллектуальных соревнований встретился  глава городской администрации  Андрей Сысоев, который заверил «Норманов», что поддерживать сборную муниципалитет будет и дальше.

Как поделились своими впечатлениями от предыдущих игр ребята, на  некоторые вопросы блиц-турнира командам давалась всего 7 секунд на раздумье, а правильные ответы, порой, заставляли содрогнуться даже опытных знатоков, которые разводили руками и не понимали связь между условием задачи и её итоговым решением. Такой неоднозначной, сложной и, тем не менее, интересной получилась игра  у самой известной в Мурманске команды клуба «Что? Где? Когда?».

- Держать дистанцию в 120 вопросов  очень тяжело. Команды уровня топ-10 могут отыграть турнир без больших провалов, без больших проблем с качеством игры, а у нас не всегда так получалось, - признался Михаил Савченко, капитан команды «Норманны».

На чемпионате в Казахстане «Норманны» сошлись в интеллектуальной битве почти с семью десятками команд, поэтому бронзовая медаль -  более чем достойная награда. К слову, наша сборная, единственная на турнире, представлявшая город с населением меньше миллиона человек, поэтому право устроить поход за границу, знатоки получили, успешно выступив на  домашней площадке. 

- В своё время, когда мы открывали молодежный центр на улице Орликовой, мы уже говорили о том, что и команда КВН и команды игры «Что? Где? Когда?» будут иметь приоритетной право для своей работы, - отметил в своём выступлении Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хочется пожелать ребятам успехов, я уверен, что у них всё будет хорошо.

Те, кто постоянно следит за турнирами мурманской команды ждут от «Норманнов» прорыва – игры в эфире «Первого канала». До этого пока не дошло, но благодаря последнему выступлению, знатоки получили билет на съёмки программы  «Брейн ринг» на центральном телевидении. Работа над проектом начнётся после Нового года,  а первый выпуск мы увидим в эфире в конце февраля.   

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