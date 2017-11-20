Команду «Норманны» чествовали в горадминистрации

Мурманская команда «Норманны» вернулась домой из Казахстана. В этот раз участие в Чемпионате мира по игре «Что? Где? Когда?» принесло нашим весёлым и находчивым бронзовые медали, что даёт мурманской команде попасть на телеэкраны, конечно не «Первого канала», но такое достижение более чем похвально. С призерами интеллектуальных соревнований встретился глава городской администрации Андрей Сысоев, который заверил «Норманов», что поддерживать сборную муниципалитет будет и дальше.

Как поделились своими впечатлениями от предыдущих игр ребята, на некоторые вопросы блиц-турнира командам давалась всего 7 секунд на раздумье, а правильные ответы, порой, заставляли содрогнуться даже опытных знатоков, которые разводили руками и не понимали связь между условием задачи и её итоговым решением. Такой неоднозначной, сложной и, тем не менее, интересной получилась игра у самой известной в Мурманске команды клуба «Что? Где? Когда?».

- Держать дистанцию в 120 вопросов очень тяжело. Команды уровня топ-10 могут отыграть турнир без больших провалов, без больших проблем с качеством игры, а у нас не всегда так получалось, - признался Михаил Савченко, капитан команды «Норманны».

На чемпионате в Казахстане «Норманны» сошлись в интеллектуальной битве почти с семью десятками команд, поэтому бронзовая медаль - более чем достойная награда. К слову, наша сборная, единственная на турнире, представлявшая город с населением меньше миллиона человек, поэтому право устроить поход за границу, знатоки получили, успешно выступив на домашней площадке.

- В своё время, когда мы открывали молодежный центр на улице Орликовой, мы уже говорили о том, что и команда КВН и команды игры «Что? Где? Когда?» будут иметь приоритетной право для своей работы, - отметил в своём выступлении Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хочется пожелать ребятам успехов, я уверен, что у них всё будет хорошо.

Те, кто постоянно следит за турнирами мурманской команды ждут от «Норманнов» прорыва – игры в эфире «Первого канала». До этого пока не дошло, но благодаря последнему выступлению, знатоки получили билет на съёмки программы «Брейн ринг» на центральном телевидении. Работа над проектом начнётся после Нового года, а первый выпуск мы увидим в эфире в конце февраля.