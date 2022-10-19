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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.22 19:30

Командующий Северным флотом Александр Моисеев и глава Республики Коми Владимир Уйба проверили подготовку мобилизованных в Мурманской области

Они посетили полигон и саму отдельную бригаду морской пехоты в Печенгском округе. Сейчас в отдельной бригаде морской пехоты в Печенгском округе обучают северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Здесь проводят интенсивные занятия, позволяющие приобрести не только знания, но и навыки, как по специальным видам подготовки, так и для боя.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Я вам ответственно заявляю, что за весь период с момента указа президента о частично мобилизации, ни один мобилизованный, призванный в интересах флота, не находится в районе выполнения задач. Все они здесь проходят интенсивную подготовку. И то, что мы видим на полигоне, это именно так».

Все бойцы из Республики Коми получили в воинской части обмундирование, причём уже на зимний период, а также бронезащиту и экипировку. Также для них уже привезли тёплые спальные мешки и даже берцы из войлока.

Владимир Уйба, глава Республики Коми: «У нас есть своя фабрика рядом с Сыктывкаром, которая до сих пор валяет валенки. Руками делаются валенки из войлока. И мы попросили руководство, они перестроились и сделали из войлока берцы. Это незаменимая обувь, когда будет холодно».

Интенсивная подготовка призванных из запаса граждан проходит по ускоренной программе. Особое внимание уделяется практическим навыкам работы со стрелковым оружием, методике оказания первой медицинской помощи. Все занятия проводят опытные офицеры и инструкторы.

Валентин, старший офицер батареи: «Здесь есть те, кто служил раньше в артиллерии, они нам тоже помогают организовать процесс обучения. У людей есть интерес к занятия и всему остальному».

Александр, мобилизованный: «Обучают, рассказывают. Офицеры хорошие здесь, мастера своего дела. Пока всё получается. Сплоченный коллектив у нас, все из Воркуты, дружные».

Высокопоставленная делегация в лице командующего Северным флотом и главы Коми, приехала убедиться, что военнослужащие обеспечены всем необходимым. Также визитеры побывали на учебных местах снайперов, стрелков, операторов беспилотных летательных аппаратов, военных инженеров, артиллеристов.

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