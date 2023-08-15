Командующий Северным флотом и губернатор Белгородской области передали в Белгороде Звезду Героя России семье офицера, погибшего во специальной военной операции

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Владимировичу Астафьеву Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В специальной военной операции капитан Астафьев принимал участие с 24 февраля 2022 года в должности командира мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота. 20 мая 2023 года в ночное время противник многочисленными силами атаковал позиции роты капитана Астафьева. Под непрекращающимся вражеским огнём офицер грамотно перераспределил личный состав, профессионально наводил и корректировал огонь артиллерии, что позволяло сдерживать наступательные действия врага. Под угрозой полного окружения, отдал приказ на перегруппировку и занятие более выгодных позиций. С целью выиграть время, вызвал огонь артиллерии на себя и пулеметным огнём самоотверженно прикрывал отход подчиненных.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Владимировичу Астафьеву Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В прошлом году офицер был награждён медалью Суворова и орденом Мужества.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Ценой соей жизни он спас десятки жизней подчинённых. Подвиг капитана Астафьева - это подвиг защитника Отечества».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: «Мы должны сделать всё, чтобы память о нём и его настоящем подвиге, чтобы они были с нами навечно. Мы сделаем всё возможное для этого».