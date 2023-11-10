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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.23 19:30

Командующий Северным флотом и губернатор Мурманской области посетили Центр подготовки операторов дронов, сформированный при поддержке правительства нашего региона

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, посмотрев на подготовку специалистов, передал личному составу центра подготовки три автомобиля «УАЗ» и ряд технических средств и оборудования, предназначенного для использования в отделениях ударных БпЛА.

Ещё несколько лет назад никто и предположить не мог, что одним из самых эффективных современных элементов боя и разведки станут дроны. Но спецоперации показала их главенствующую роль. Новый формат введения боевых действий потребовал подготовки кадров – специалистов, которые могут не только «летать», но и ремонтировать квадрокоптеры и другие беспилотники.

Как отметил Александр Моисеев, командующий Северным флотом, на Северном флоте БпЛА стоят на вооружении давно, их чаще использовали для разведки и корректировки огня артиллерии.

Этот же центр появился при поддержке регионального правительства. Операторов здесь учат сначала на компьютерных симуляторах, а после и на полигоне. Для вывода картинки используют не только стандартные мониторы, но и VR-технологии – очки виртуальной реальности, которые пришли из мира компьютерных игр.

На передовой таких комфортных условий, отмечают эксперты, не будет. Не даром здесь много времени уделяют физической подготовке операторов. В полевых условиях им приходится постоянно передвигаться и нести с собой технику, в том числе несколько летательных аппаратов. Используют такие машины и противники, которые для ликвидации дронов применяют средства электронной борьбы, в том числе специальные ружья. Если получится захватить коптер, его можно перепрограммировать, отремонтировать и использовать на своей стороне.

Что касается поддержки, то с первых дней спецоперации регион старается помогать военным, мобилизованным жителям области и, кончено, их семьям.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, посмотрев на подготовку специалистов, передал личному составу центра подготовки три автомобиля «УАЗ» и ряд технических средств и оборудования, предназначенного для использования в отделениях ударных БпЛА.

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