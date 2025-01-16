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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.25 19:30

Командующий Северным флотом и губернатор Оренбургской области передали Звезду Героя России семье военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции

Сержант Максот Исмурзин служил в одной из частей Северного Флота.

Максот Исмурзин из Оренбургской области служил в рядах Северного флота и с 2022 года принимал участие специальной военной операции. Там он выполнял задачи в разведывательных подразделениях. Последний его бой состоялся в марте 2023 года.

Марина Исмурзина, супруга Героя России: «Я никогда не слышала от мужа слов, что я не хочу на службу, я не хочу в командировку. Наоборот, был всегда в числе первых желающих. Он выполнял свой долг, ровняясь на своего деда, который прошёл Великую Отечественную войну. Он был настоящим патриотом своей Родины».

Максот Исмурзин сохранил жизни своим боевым товарищам, которым обеспечивал отход. Он в одиночку уничтожил два беспилотника и более 10 военнослужащих противника. Когда понял, что сильно ранен и не сможет самостоятельно выбраться, вызвал артиллерийский огонь на себя.

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области: «Уважаемые родители, низкий поклон вам за воспитание. Он выбрал нелегкий путь. Он был верен себе и своим принципам до конца. Ценой своей жизни он спас своих боевых товарищей и выполнил поставленные задачи».

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, сержанту Максоту Исмурзину Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Звезду Героя передали родственникам.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «Сегодня мы отдаём дань памяти вашему мужу, вашему сыну, отцу, одному из лучших представителей российских Вооруженных Сил, который с честью исполнил до конца свой воинский долг, освобождая мир от нацизма».

Поступок разведчика служит примером его сослуживцам, а боевые товарищи всегда будут помнить о его подвиге.

Память сержанту была почтена минутой молчания.

Комментарии

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