Командующий Северным флотом нацелил подчинённых на интенсивную боевую подготовку в 2021 учебном году

В Североморске состоялась торжественная церемония начала нового - зимнего периода обучения.

В построении на плацу приняли участие экипажи кораблей. Выступая перед личным составом, командующий флотом отметил, что со всеми задачами боевой подготовки в уходящем 2020-ом учебном году военнослужащие успешно справились. Корабли и подводные лодки успешно отработали задачи более 30 дальних походов в различные районы Мирового океана, а дальняя противолодочная авиация совершила около 2-х десятков вылетов над Арктикой и Атлантикой.

Вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что в новом учебном году силы и войска флота ожидает интенсивная боевая учёба с множеством практических задач. Например, скоро в дальний поход отправится новый фрегат «Адмирал флота Касатонов».