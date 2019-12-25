Командующий Северным флотом поздравил личный состав с награждением орденом Ушакова

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил всех военных и гражданских служащих, ветеранов флота с высокой государственной наградой.

На заседания коллегии Министерства обороны Верховный Главнокомандующий наградил Североморцев орденом Ушакова.

Подобной чести Северный флот был удостоен в 1965 году при награждении орденом Красного Знамени за выдающийся вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Александр Моисеев Командующий Северным флотом: «Награждение Северного флота орденом, носящим имя небесного покровителя российских моряков – непобедимого адмирала Фёдора Федоровича Ушакова, символизирует готовность нынешнего поколения защитников северных рубежей нашей Родины беззаветно и доблестно служить своему Отечеству и защищать его интересы в Арктике и в любой точке Мирового океана, свято хранить славные традиции предшественников», - подчеркнул вице-адмирал Александр Моисеев и пожелал подчинённым новых свершений и славных побед.