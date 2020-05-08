Командующий Северным флотом поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим 9 мая

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав флота и ветеранов с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы и офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

9 мая наш народ отмечает самый главный праздник — День Великой Победы. 75 лет назад полным разгромом нацистской Германии и её европейских союзников завершилась самая кровопролитная в многовековой российской истории Великая Отечественная война.

Война стала суровой проверкой боевых качеств Красной Армии и Флота, тяжелейшим испытанием для всех людей. Миллионы граждан Советского Союза отдали свои жизни, выполняя воинский и гражданский долг. Беспримерное мужество, стойкость и героизм советского народа являются нерушимым нравственным ориентиром для новых поколений защитников Отечества…

Дорогие ветераны, искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в воспитании подрастающего поколения, а военнослужащим — высоких результатов в повышении боевой готовности и совершенствовании воинского мастерства.

С Днём Победы, уважаемые товарищи!».