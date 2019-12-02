Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с началом нового учебного года

Вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что состав Северного флота пополнит новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», который успешно завершил все испытания, а также ряд других боевых кораблей.

Североморцы проведут в новом году учения по защите арктических и островных территорий России, а также выполнят задачи нескольких дальних походов. Выполнять поставленные задачи в дальнюю океанскую зону первыми отправятся экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога».

«План 2020 года - сохранить и преумножить уровень подготовки войск и сил, чтобы решить весь комплекс задач, который должен и обязан решать Северный флот», - отметил Александр Моисеев, командующий Северным флотом.