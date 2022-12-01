Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с началом нового учебного года

Александр Моисеев принял участие в подъёме военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом.

В 2022 году во всех оперативно-важных районах задачи решали и продолжают решать корабельные силы. Подводники продолжили освоение подледного плавания. Воины-североморцы делали всё, чтобы северные рубежи России были надёжно защищены.

Командующий Северным флотом также заявил, что в новом учебном году главными будут задачи по обеспечению боеготовности и боеспособности войск, в том числе готовность подразделений, непосредственно принимающих участие в спецоперации, решать задачи по предназначению.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Флот всё равно воспринимается как корабельное объединение, но значительный состав войск принимает в этом участие. Это была главная задача 2022 года, она останется главной и в 2023 году, до завершения СВО. Все наши планы направленны на поддержание боевой готовности».