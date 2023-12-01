День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.23 19:30
Командующий Северным флотом поздравил воинов-североморцев с началом нового учебного года и зимнего периода обучения
Александр Моисеев принял участие в подъёме военно-морского флага на боевых кораблях, базирующихся в Североморске, выступил перед личным составом соединений надводных кораблей.
Как отметил Александр Моисеев, командующий Северным флотом, в новом учебном году главная задача флота - поддержка боеспособности войск, участвующих в СВО.
Александр Моисеев поздравил личный состав с успешным завершением старого и началом нового учебного года. Помимо спецоперации никто не отменял и основное направление деятельности североморцев, среди которых обеспечение военной безопасности в оперативно важных районах, на Севере страны и в Арктике.
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