Командующий Северным флотом провёл служебное совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала

На Северном флоте служат не только военные, но и работают гражданские специалисты. И если о высоких зарплатах контрактников ходят легенды, то сказать тоже самое про специалистов без погон невозможно. Сотрудники раньше обращали внимание командования на отсутствие индексации доходов. Но в этот раз главными темами встречи стали вопросы, связанные с медицинским обеспечением, предоставлением отгулов за переработку, оценкой условий труда на рабочих местах и дополнительными выплатами.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что такие встречи для оперативного решения рабочих моментов станут регулярными.