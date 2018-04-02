День за днём с «Арктик-ТВ»02.04.18 19:30
Командующий Северным флотом провёл служебное совещание с представителями профсоюзов гражданского персонала
На Северном флоте служат не только военные, но и работают гражданские специалисты. И если о высоких зарплатах контрактников ходят легенды, то сказать тоже самое про специалистов без погон невозможно. Сотрудники раньше обращали внимание командования на отсутствие индексации доходов. Но в этот раз главными темами встречи стали вопросы, связанные с медицинским обеспечением, предоставлением отгулов за переработку, оценкой условий труда на рабочих местах и дополнительными выплатами.
Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов подчеркнул, что такие встречи для оперативного решения рабочих моментов станут регулярными.
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Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
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MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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