Командующий Северным флотом рассказал об особенностях военно-технического форума «Армия-2021» в Заполярье

Региональная часть программы форума будет проходить на трёх площадках: в Североморске, Сафоново и на территории филиала парка «Патриот», расположенного недалеко от посёлка Кильдинстрой. Во время этого мероприятия у жителей Заполярья будет уникальная возможность ближе познакомиться с Северным флотом - единственным в Вооруженных Силах России межвидовым стратегическим объединением, защищающим интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Командующий флотом рассказал, что в экспозициях будет представлена и героическая история и современность Северного флота - образцы вооружения, военной и специальной техники. Для посещения откроют и новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», вошедший в состав флота в прошлом году. Но самой доступной будет площадка в Кильдинстрое. Здесь даже покажут боевые возможности одного из самых современных танков – Т-80БВМ, стоящего на вооружении армейского корпуса Северного флота.

Всего к участию в форуме «Армия-2021» в Заполярье будет привлечено 18 воинских частей. Обеспечивать событие будут более 1000 военнослужащих. Основная программа запланирована на 28 и 29 августа.