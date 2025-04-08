Командующий Северным флотом совершил рабочую поездку по объектам военной инфраструктуры на архипелаге Земля Франца-Иосифа

Группой офицеров управления и штаба флота была проведена проверка боеготовности берегового ракетного дивизиона комплекса «Бастион».

Командующий Северным флотом осмотрел административно-жилой комплекс «Арктический трилистник», в котором размещены военнослужащие тактической группы. Это уникальное подразделение, выполняющие задачи на 80-м градусе северной широты.

На сегодняшний день «Арктический трилистник» - единственный в мире объект капитального строительства, возведённый в таком районе. Здесь минимизировали необходимость покидать здание. Все основные блоки комплекса, общая площадь которого составляет 14 тысяч квадратных метров, соединены друг с другом при помощи крытых отапливаемых переходов. Личный состав может попасть почти в любую точку базы, не выходя на открытые пространства. В большинстве случаев путь лежит через в центральную часть «трилистника». Это его основной элемент.

В распоряжении военнослужащих - тренажёрный и актовый залы, бильярдная, сауна, столовая с кухней и складом продовольствия, медицинский пункт, кабинеты, учебные классы и комнаты для проживания. С недавнего времени здесь функционирует самый северный в мире плавательный бассейн.