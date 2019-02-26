Командующий Северным флотом вручил награды лучшим офицерам

В Североморске командующий Северным флотом Николай Евменов в торжественной обстановке вручил награды отличившимся офицерам. Государственных и ведомственных наград удостоились офицеры, проявившие мужество, отвагу и героизм при выполнении воинского долга, а также за высокие показатели в служебной деятельности.

В соответствии с указами Президента Российской Федерации орденом «За военные заслуги» награждён капитан 2 ранга Сергей Артемьев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени капитан 2 ранга Шамиль Гаджиев, а медалью Суворова - подполковник Дмитрий Давыскиба, майоры Денис Андрющенко, Сергей Иванов и капитан-лейтенант Иван Кухаренко.