Командующий Северным флотом вручил награды участникам специальной военной операции

Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение.

Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награждён в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами – знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За отвагу».

Ещё нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и медаль Суворова.

Командующий Северным флотом пожелал всем скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Во время решения задач специальной военной операции четыре офицера Северного флота удостоены звания «Герой Российской Федерации». Ещё более полутора тысяч североморцев награждены государственными наградами.