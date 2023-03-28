Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил государственные награды росгвардейцам из Мурманской области
В Петропавловской крепости росгвардейцы возложили цветы к могиле императора Александра I, издавшего 27 марта 1811 года указ о формировании внутренней стражи, правопреемницей которой считается ведомство.
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, которые в соответствии с Указом Президента награждены за отличия в ходе специальной военной операции, обеспечение общественной безопасности, важных государственных объектов, оказание помощи гражданам, задержание опасных для общества преступников.
Среди награждаемых были и военнослужащие, представляющие Мурманскую область. Медалью Суворова был отмечен командир Морского отряда Николай Вяккерев. Отряд несёт круглосуточную защиту важного государственного объекта – «Атомфлота».
Другие участники церемонии были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу» и «Луки Крымского».