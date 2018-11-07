Комары и мухи «захватили в плен» жителей дома на улице Капитана Тарана

Снаружи это здание, расположенное на одной из центральных улиц Мурманска, выглядит вполне обычно. Вся широта коммунальной проблемы жителей открывается вместе с входной дверью подъезда. В доме № 17 по улице Капитана Тарана хозяйничают комары и мухи. Находиться в помещении можно едва ли не в противогазе, убедились корреспонденты «Арктик-ТВ».

Жуткий запах фекалий и тысячи комаров давно не дают покоя жителям мурманской пятиэтажки. От часто прорывающейся канализации и сырости в квартирах гниют полы, разваливается мебель, а потолки и стены уверенно зарастают грибком и плесенью.

- Происходит засор и вонища, отсюда и комары, и мошка. Это что-то неправдоподобное, - возмущается Лариса Шипицына, житель дома. - Сначала тонул первый подъезд, наш. Вызывали коммунальщиков очень много раз. Управляющая компания, я считаю, не справляется с работой.

Жители говорят, что в управляющую компанию, ответственную за дом, не достучаться, не дозвониться. По их словам, обращались и в другие инстанции, но ответа тоже не получили.

- Я поставила всех в известность, что мы находимся в крайне ужасном состоянии, - рассказывает Мария Танеева, житель дома. - Зайдите, посмотрите, что у нас творится в подвале. Потом пройдите в мою квартиру, у меня потолок весь чёрный, он покрыт плесенью, потому что колодец весь заполнен водой.

Не секрет, что зловоние, вызванное человеческими нечистотами, способно вызвать тошноту и головную боль. Говорят, что оно имеет даже токсичный эффект. От коммунальных бед и укусов непрошенных крылатых гостей страдают дети. Лица и руки маленьких жителей дома буквально изъедены насекомыми.

- Вообще-то это было всегда, сколько я здесь живу, постоянно, - утверждает Мирбагир Дадашев, житель дома. – Наступили времена комаров с подвала. Эти комары были у нас. Но бывало, что СЭС придёт, потравит, но такого ещё не было. В этом году просто ужасающее состояние. …Запах страшный из канализации.

Журналисты «Арктик-ТВ» дозвониться к специалистам управляющей компании не смогли. Её руководитель пообещал в проблеме разобраться и уже завтра дать комментарии по проблемам этого дома, в том числе, обозначить пути их решения.

Мы продолжим следить за ситуацией в доме № 17 по улице Капитана Тарана в Мурманске.