«Комбайн» обеспечит высокотехнологическую реабилитологию северян

В Мурманске открылось новое отделение реабилитации и восстановительной медицины многопрофильного центра имени Пирогова Федерального медико-биологического агентства России. Помощь пациентам будут оказывать с использованием современного оборудования последнего поколения.

Этот незатейливый с виду аппарат – чудо физиотерапевтической техники. Он сочетает в себе весь спектр электро- и магнитотерапии и способен облегчить боль пациента уже после первого сеанса процедуры.

Геннадий Будаев, заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Можно просто набрать какую-нибудь боль в спине, например, остеохондроз, и он выдаст оптимальную частоту стимуляций, чтобы оживить ткани. Можно набрать, допустим, какая-нибудь спастика, и он поработает, чтобы расслабить эту спастику».

Многофункциональный физиотерапевтический аппарат, а врачи его называют попросту «комбайн», единственный в нашем регионе. Его закупили специально для нового отделения реабилитации и восстановительной медицины многопрофильного центра имени Пирогова, открытие которого состоялось в заполярной столице.

Олег Минин, директор ММЦ им. Н.И. Пирогова: «Мы пытаемся здесь организовать новый вид медицинской помощи. Это не реабилитология, это высокотехнологическая реабилитология. Это место, где будут собраны, и на данный момент собраны разносторонние средства для достижения главной цели – это восстановление работоспособности и комфортности жизни».

Восстановление пациентов будет проходить в максимально комфортной для них среде. В центре есть тренажёры, бассейн с джакузи, массажный кабинет и отдельные палаты дневного стационара. Всё для того, чтобы реабилитация после тяжёлых травм, операций или заболеваний прошла успешно.

По словам главы региона, такие условия - пример для других медучреждений области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно создание среды, комфортной среды. Когда ты попадаешь в непростых ситуациях в лечебное учреждение, очень важно, в какой среде ты находишься. Поэтому эта практика будет продолжена. По таким же стандартам мы с этого года начинаем преобразование первичного звена медицины».

А это значит, что в областных поликлиниках тоже ожидаются преобразования. Как и в них, все медицинские услуги в новом отделении Пироговки будут бесплатными, получить помощь можно по полису ОМС.