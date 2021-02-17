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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.21 19:30

Комбеда на Полярной улице: дырявой крыше 20 лет, а дом послевоенный!

Чтобы вы выбрали: засыпать, глядя на звезды, или слушая звуки водопада? Думаете, это заманчивое и романтичное предложение? Жильцы дома №7 по Полярной улице с вами не согласятся. Ведь, когда в их квартирах обваливаются потолки, а по стенам текут ручьи воды, то хзочется плакать, а не радоваться.

Ксения Львова проживает в одной из квартир старой двухэтажки по улице Полярная, 7 в Кильдинстрое. Без малого последние 20 лет она, как и её соседи, мучается из-за постоянных потопов. Ветхая крыша постоянно протекает, но ремонтом управляющая компания заниматься не собирается.

Ксения Львова, жительница дома №7 по Полярной улице: «5 февраля ночью была оттепель, утром проснулись – всё течет, везде вода. Сделали заявку по номеру 320-50 – это наше МУП ЖКХ, никто не отреагировал. Я позвонила в управляющую компанию, ругалась, мол, сделайте что-нибудь».

Но никто не отреагировал на беду северянки. А спустя ещё 10 дней потолки в её квартире надулись от воды. После долгих просьб, жидкость из подвесных потолков слили, но вот ремонтом в квартире заниматься никто не хочет, как и устранять причины протечек. Мол, денег на работы нет!

Ксения Львова, жительница дома №7 по Полярной улице: «У нас седьмая квартира течёт. Там вообще в три часа ночи потолок упал, женщина просто успела с кровати убежать. Восьмая квартира, пятая. Получается, у нас четыре квартиры на площадке и все текут. Соседний подъезд тоже течёт. Там даже начала собираться плесень фиолетового цвета».

Например, соседу Виктору пришлось своими руками вместе с женой замазывать потолки, чтобы не превратить квартиру в бассейн. Потому что недавно в его квартире с чердака лились ручьи воды.

Виктор Костенюк, житель дома №7 по Полярной улице: «Течь была по этим частям. И на чердак лазили, я на телефон заснял, как ручьём по стенке течёт вода. Неоднократно были жалобы от соседей, мы ходили в администрацию. Было собрание, обещали всё сделать, но так ничего и не сделали».

По словам жильцов, сейчас на чердаке уже наросла наледь, которая при первой же оттепели снова начнёт их топить. Вот только на помощь, людей, которые должны нести ответственность за это, они уже не рассчитывают. К слову, дом, который построили в 1946 году, до сих пор не могут признать аварийным.

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