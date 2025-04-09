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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 19:30

Комбеда на улице Подстаницкого, или Невыносимая жизнь с трещинами в стене

Уже не первый год жители дома №4 по улице Подстаницкого в Мурманске добиваются от управляющей компании выполнения её прямых обязанностей. Но до сих пор все их старания безрезультатны.

Дом под номером 4 на Подстаницкого мы первый раз снимали ещё в 2018 году. Тогда злоключения местных жителей только начинались, люди были полны оптимизма решить свои коммунальные беды, но, увы, история затянулась на долгие годы.

Разваливающиеся на глазах стены, грибок и общая разруха - вина соседей, незаконно установивших в квартирах душевые. Устройства давали протечки, а усугубил состояние подъезда пожар.

Светлана Ходаковская, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Идёт разрушение стены. На протяжении семи лет мы стараемся бороться с этим. Уже три раза была сделан ремонт стены, но результата никакого нет - зимой она разрушается. Причина так и не устранена. Периодически стена отсыревает, управляющая компания не справляется со своими обязанностями: нет тепла в подъезде, стекла не установлены, двери отвратительные, снег зимой не убирался».

Улучшения жилищных условий не может добиться и жительница квартиры №1 Светлана Шкуро. Несколько лет назад в угол дома въехал мусоровоз, пробив в одной из комнат на уровне пола дыру. Оттуда в помещение проникает холодный воздух. Показания термометра в зимнее время года опускаются до критически низких температур. Стена при этом покрылась трещинами и опасной плесенью.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Вот эта трещина идёт и ещё есть небольшая. Это всё приводит к холоду и плесени. Вынуждена переставить всю мебель от этой стенки, так как появляется запах, одежда покрывается жёлтыми пятнами».

Женщина не сидела сложа руки, пыталась через суд решить вопрос. В июле прошлого года Светлана добилась своего и получила постановление, по которому орган обязал управляющую компанию устранить нарушения в доме. Но работы так и не были выполнены.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Ничего управляющая компания «ЖЭУ №3» не делает. Хотя 22.07.2024 был суд и дано предписание в течение двух месяцев устранить все неполадки. Но неполадки остались и даже их ещё больше стало».

Кроме этого Светлана много лет борется за право получения жилья для своего несовершеннолетнего внука-инвалида. Чтобы подтвердить невыносимые условия проживания с холодом и плесенью она даже обратилась к независимым экспертам.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Необходимо в самое ближайшее время переселить людей в безопасное для проживания место… трещины в несущей стене и разрушение фундамента, может привести к обрушению стены и гибели людей… наличие чёрного нароста патогенных микроорганизмов, что может привести к негативным последствиям для здоровья людей».

По словам женщины, коммунальщики меры изредка кое-какие принимают, но лишь временные, маскирующие реальные проблемы.

Светлана Шкуро, житель дома №4 по улице Подстаницкого: «Пришли, замазали только под окнами и всё! И уже всё обвалилось. Что я могу ещё сказать? Бьемся, чтобы получить жильё, чтобы дочь, внуки жили в нормальных человеческих условиях».

Пока что дочь Светланы вместе с ребёнком-инвалидом вынуждена находиться на съёмной квартире, ведь жить в своей из-за нечеловеческих условий просто невозможно. Они уже почти отчаялись и ждут, когда на их беду обратят внимание.

Телекомпания «Арктик-ТВ» будет следить за развитием событий.

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