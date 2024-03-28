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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.24 19:30

Комбеда: почему в областном центре канализация подтапливает подвалы домов

Жители одного из мурманских домов жалуются на бесконечную вонь в подъезде и квартире, а также на надоевших насекомых. Все это из-за бездействия управляющей компании.

Жители дома на улице Фролова, 15 уже перестали считать годы, которые им приходится жить с протекающими трубами, тучами мошек в подъезде и сильным зловонным запахом, который проникает даже в квартиры. Жильцы сняли о своей проблеме видео и поделились им с телеграм-каналом «Мурманск ДТП ЧП».

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать, что же на самом деле происходит в доме.

Жители дома по улице Фролова, 15:

- Мы третий раз меняем, вот видите какое. Постоянно парит, постоянно вонь из подвала. Там в одной половине канализация течёт, а в другой стороне сухо. Там для дворников. У меня муж спускался в подвал, там вообще… Ну, понимаете. В квартире тоже пахнет.

- Видите стены? Ремонт делали, видите всё это? Там потолок на пятом этаже тоже течёт, там всё плывет. Мухи! Я не знаю, что с ними сделали, может, потравили – все чёрное. Заходишь в подъезд – всё чёрное.

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось попасть в помещение. Увиденное шокирует. Подвал полон зловонной жидкости, в которой плавает разный мусор. Причина этого безобразия тоже обнаружилась: общедомовые канализационные трубы разрушены, в итоге всё, что смывают в унитаз жильцы, попадает не в канализационную сеть, а сюда.

Жильцы утверждают, что по этому поводу неоднократно звонили в управляющую компанию. Но та, по словам людей, бездействует. От безысходности владельцы квартир обратились уже в «Мурманскводоканал». Специалисты организации приехали на место, но с общедомовым имуществом сделать они ничего не могут.

Алексей Токарев, ведущий специалист ПТО ГОУП «Мурманскводоканал»: «В случае, если из-за некорректной эксплуатации жителей многоквартирного дома не растворяющиеся бытовые предметы прошли путь до колодца и, предположим, колодец встал, происходит излив на поверхность подвального помещения. В следствии чего он происходит? В следствии того, что пластиковая труба, которая проложена в подвальных помещениях многоквартирных домах, а этот не исключение, она повреждена, она с трещинами в процессе её эксплуатации, когда слесари пробивали ранее некий засор».

Проще говоря, управляющая компания не поменяла трубы после их поломки. От этого и страдают местные жители, которые жалуются на вонь и сырость.

Мы решили узнать у обслуживающей организации, в чем причина её бездействия, но разговаривать с нами там не захотели. Дверь закрыта, а на звонки никто не реагирует. При этом люди в офисе точно есть. Нам удалось запечатлеть одну из сотрудниц, которая, увидев камеру, попыталась спрятаться за стенкой.

В сухом остатке причин, по которым затопило подвал на улице Фролова, 15, две. Первая – это сами квартировладельцы, которые смывают в унитаз предметы, которые туда смывать нельзя. А вторая – бездействие управляющей компании. Она, со слов жильцов, не меняет испорченные трубы и не реагирует на жалобы.

И такой подвал в городе не один. Чтобы подробнее разобраться, почему же в областном центре канализация топит дома, мы побеседуем с одним из ведущих сотрудников «Мурманскводоканала» в программе «Итоги». Смотрите выпуск в субботу, 30 марта, в 20.30.

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