Комбеда: в Мурманске жители дома по улице Павлова уже два месяца живут без холодной воды

Им приходится приобретать воду в ближайшем магазине.

В редакцию «Арктик-ТВ» обратился житель одной из квартир дома №30 на улице Павлова. Два месяца он живёт без холодной воды. Омрачает ситуацию и то, что не так давно засорилась и канализация, да так, что вода поступает обратно в квартиру.

Житель дома по улице Павлова, 30: «Я не знаю, что там случилось. Мы уже и тросик купили, пробивали, но ничего не пробивается. Наполняется постоянно кабина водой».

Чтобы вода не вытекала из душевой кабины на пол, приходится вставать по ночам и выливать, черпая её вручную. Если раньше жидкость заполняла поддон за шесть часов, то сегодня на это ушло три часа.

Житель дома по улице Павлова, 30: «Никому мы не нужны! Обращались во всевозможные инстанции - вплоть до Москвы. Москва отфутболила, нас переключили на Министерство ЖКХ Мурманска. И тоже никаких действий. До управляющей компании не дозвониться. Никто ни слесаря не прислал – никого. Вот так и мучаемся».

Однако, нашей телекомпании до управляющей компании удалось дозвониться с первого раза. Сотрудники УК нам рассказали, что слесари приезжали по вызову, но на месте выяснилось, что засор местный, а эта услуга платная. По словам диспетчера, жильцы отказались оплачивать работу.

Но что же с холодной водой, которой нет два месяца?

Житель дома по улице Павлова, 30: «За водой, если вы видели, там бутылочка. Приходится ходить постоянно в магазин и покупать воду. Жене тяжёлого нельзя поднимать, приходится мне с палкой ходить и покупать всё это».

Сотрудники управляющей компании отметили, что заявка была, её отработали, у соседей вода есть. Новых обращений не поступало.

Отметим, что этот дом находится в аварийном состоянии.