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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.22 19:30

«Комедия о театре», или «Заячий стон» «донёсся» до Мурманска!

В Мурманском областном драматеатре прошёл показ спектакля «Комедия о театре», который показала московская труппа с очаровательным, смешным и необычным названием «Заячий стон».

Эта театральная труппа появилась на свет 7 лет назад. Участники коллектива, а их четверо, вместе работали в театре «Ленком». Вот только ролей на большой сцене было немного, а нераскрытого потенциала напротив - хоть отбавляй. Так и вырвался наружу «Заячий стон». 

Кирилл Петров, участник театрального проекта «Заячий стон» и Виталий Боровик, участник театрального проекта «Заячий стон»: «Мы придумали дурацкое название, чтобы как можно больше людей его произносили. И его действительно произносили: много людей, звёзд, известных людей, просто людей. Потому что, когда произносишь «Заячий стон», невольно какая-то улыбка возникает на лице. От этого нам становится очень радостно. Чем больше это людей произнесёт и улыбнётся, тем нам лучше».

Артисты коллектива сами придумывают пьесы, занимаются режиссурой, играют в своих постановках.

- Самородки такие заячьи.

После премьеры на протяжении долгого времени артисты работают над спектаклем, модернизируя его и делая лучше, в конце концов импровизируя по ходу.

Кирилл Петров, участник театрального проекта «Заячий стон» и Виталий Боровик, участник театрального проекта «Заячий стон»: «Мы переставляем куски, мы делаем новые вставки, мы пишем новые тексты. Наш спектакль вырастает. Если ты сходил на первую премьеру, то через год ты можешь увидеть другое действие. Мы слышим реакцию зрителей и понимаем, что что-то заходит, а что-то не заходит. И поэтому вместе со зрителями, по сути, мы создаём какие-то новые истории, которые, как показывает практика, становятся интересны зрителям».

«Комедия о театре» -  так называется спектакль, который привезли в Мурманск артисты. По их словам, эта постановка, своего рода, «боль» о том, что происходит за сценой. Задача героев вскрыть разные жанры театров: классического, музыкального, старого и нового, танцевального. 

Виталий Боровик, участник театрального проекта «Заячий стон»: «Мы все работаем в достаточно большом, действительно, драматическом театре! Мы знаем эту кухню изнутри, нам очень сильно хотелось сделать не так, как мы делаем в нашем театре. Сделать в своём театре по-своему, по-другому. Например, запретить грустную музыку…».

Можно с уверенностью сказать, что северному зрителю спектакль понравился. Зал заливался хохотом, хлопал что есть мочи и даже вызывал артистов на «Бис!».

Впереди у «Заячьего стона» много интересных планов: премьера новой пьесы «Титаник», постановка спектакля в «Ленкоме», а так же большие съёмки сериала, сценарий к которому написали сами артисты. Кстати, они же и будут в главной роли.

Артисты обещают вернуться в Мурманск, чтобы удивить зрителей новым спектаклем, а также посмотреть на северное сияние.

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