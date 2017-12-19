Комфорта много не бывает

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» выполнены работы по капитальному ремонту дворовых территорий в Первомайском и Ленинском округах. Подрядчики отчитались перед городом о проделанной работе.

Реконструкцию пяти дворов в Октябрьском округе подрядчикам не удалось завершить в срок. Как оказалось, подвели производители горок и качелей – они не справились с большим объёмом заказов по программе «Комфортная городская среда». Устанавливать их пришлось уже зимой, но, как заверяют, рабочие, на качестве это не сказалось.

Какой должна быть городская среда? В первую очередь, комфортной. Комфорт состоит из множества слагаемых: освещение, асфальтовое покрытие и детская площадка. В 2017 году, реализуя федеральную программу по благоустройству придомовых территорий в двух районах нашего города были отремонтированы дворовые проезды, тротуары, опоры наружного освещения, заменены уже существующие светильники. Также выполнены работы по обустройству детских площадок. По ул. Достоевского установили бортовой камень, пешеходные ограждения, выполнен ремонт двух лестниц и ливневой канализации.

Все работы по благоустройству завершились в соответствии с графиком.

- Есть основной перечень работ. Это асфальтирование, установка бордюров, организация освещения. Эти работы были закончены ещё в ноябре, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Подрядчики также сдали выполненную работу на улицах Миронова, Бредова и Гагарина. Там появились новые пешеходные дорожки и установлены новые детские площадки.

- Мы выполнили контракт на сто процентов, - отмечает Данил Гребеньков, директор подрядной организации. – Сегодня проходит комиссия по приёмке, мы ждём результатов. Если будут замечания, мы их устраним.

На этом благоустройство города не заканчивается, скоро мурманчане смогут стать свидетелями позитивных изменений в своих дворах.