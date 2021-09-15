Комфортные условия для жизни северян продолжают создавать мурманские портовики

Шефство над двором на улице Карла Либкнехта и переулке Водопроводный они взяли ещё в 2019 году. За три года мрачный пустырь превратился в комфортное место отдыха детей и взрослых.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «В рамках проекта мы выполнили работы по бордюризации всей дворовой территории, замене асфальтового покрытия, мы создали спортивную зону, зону для детей, сделали благоустройство, освещение, прогулочную, пешеходную зону и места отдыха».

Торжественное открытие началось традиционно с перерезания красной атласной ленты. После участники собственноручно высадили несколько деревьев в зоне детской и спортивной площадок.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Хочется, чтобы площадка жила. Тут есть и покрытие, и камень, и песок. Опять же, мы живём на Севере, лишних деревьев в нашем городе точно не бывает. Я с удовольствием посадила ещё одно дерево, которое наверняка будет радовать всех, кто будет приходить на эту площадку».

Радовать площадки будут всех, кроме хулиганов, которым в этот раз не удастся сломать и испортить дорогостоящее оборудование, ведь оно выполнено из антивандального материала. Благодаря этому комплекс будет служить северянам ещё долгие годы, а за чистоту на территории уже поручились управляющие компании.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы договорились с управляющей организацией, что уже завтра в подъездах будет вывешен график уборки этих площадок, они будут убираться по очереди. Тут две управляющие организации в этом дворе, которые согласовали между собой этот график».

Стоимость проекта более 30 миллионов рублей. Реконструкция территории полностью профинансирована Мурманским морским торговым портом. Это подарок портовиков городу в канун юбилея и в честь 20-летия компании «СУЭК».