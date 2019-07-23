День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.19 19:30
Комиссариат Северного флота подвёл итоги призывной кампании
Более 2000 призывников пополнили Вооруженные силы по итогам весеннего призыва, который вёл комиссариат Северного флота.
Из числа новобранцев более 250 человек до призыва были подготовлены по военно-учётным специальностям. Одной из важных составляющих стало комплектование научно-производственных и научных рот. Был организован персональный отбор наиболее талантливых призывников, склонных к такой работе. Всего в научно-производственные роты было отобрано 70 граждан, которые были направленны для прохождения службы на предприятия оборонно-промышленного комплекса в город Северодвинск, а в научные роты – три человека.
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