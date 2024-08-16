«Комиссарки» в Лапландском заповеднике

Лапландский заповедник продолжает быть центром притяжения активной молодёжи. В этот раз туда приехали студенты из Санкт-Петербурга и других городов России.

В Заполярье ребята из студенческого биологического отряда «Новая Земля» приезжают уже четвёртый год подряд. Здесь они помогают сотрудникам заповедника в проведении научных учётов ягодных кустарников, работают с фотоловушками, проводят экскурсии и расставляют информационные стенды.

Также молодежь помогает Лапландскому заповеднику со строительством экотроп к озеру Ельявр и на гору Ельнюн.

Для отдыха тоже находится время – его студенты проводят с пользой: гуляют по заповеднику, наслаждаются видами дикой природы тундры, устраивают научно-познавательные встречи и досуговые мероприятия, которые называются «комиссарками».