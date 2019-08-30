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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.19 19:30

Комиссия ходила по домам и по подъездам

Врио губернатора Андрей Чибис проверил качество ремонтов подъездов в многоквартирных домах в Ленинском округе Мурманска. В составе комиссии руководство ГЖИ, помощник главы региона и специалисты сферы ЖКХ. Андрей Чибис отметил, что процесс изменений к лучшему запущен, но эта работа требует времени, а правительство региона будет и далее держать руку на пульсе.  

Рассказать о проблемах и лично пообщаться с главой региона теперь есть возможность практически у всех северян. Объезды стали для врио губернатора Андрея Чибиса регулярными. В этот раз в фокусе внимания Ленинский округ Мурманска, а точнее, ряд адресов, по которым ранее управляющей компании были вынесены распоряжения о проведении ремонтов  подъездов. Первая остановка по адресу: проспект Героев-североморцев, 15/1. Частично ремонт подъездов здесь выполнен.

«Плохо, что для того, чтобы начать ремонт подъездов, нужно было лишить лицензии и исключить дома из управления, - замечает Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. -  Эти работы не требуют супер затрат и супер времени. Вопрос в правильном управлении многоквартирными домами. То что эти работы начались только после жёсткого воздействия, недопустимо. Меня не радует и то, что отремонтирован один подъезд из всего дома,  другой  - в другом месте».

Покрашены стены, вымыты окна. Но, объективно, работ здесь ещё много. Впрочем, время закончить до официальной проверки ГЖИ у управляющей компании есть. И такое внимание к деятельности всех обслуживающих организаций. 

«Конечно, по всем недостаткам, которые мы видим, это неофициальная проверка ГЖИ, это проезд контрольный, - поясняет Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области. -  По плану, который был сделан управляющей компанией, мы все замечания запишем, в том числе и от жителей».

Например,  мурманчанка жалуется на шум из рюмочной, расположенной на первом этаже соседней многоэтажки. Врио губернатора взял на учёт и эту проблему.

Следующий адрес: улица Аскольдовцев, 15. Здесь тоже ремонт пока выполнен не  во всех подъездах, но положительная динамика, безусловно, есть.

Способствовать изменениям  готовы и сами жители. Активные, инициативные они знают, что главе региона рассказать и как управляющую компанию расшевелить и в то же время помочь ей в наведении порядка в пятиэтажке.

«Подъезды не убирались, ничего. Как Чибис приехал, я сказала, я ему расскажу, что никто не убирает. Я сама убираю цоколь. Ящики заставила поменять, потому, что все квитанции лежали на полу, - рассказывает о своих усилиях Любовь Иванель, мурманчанка . - Окна покрасили. Окна сегодня мыли, я заставила по-хорошему мыть. Она мокрой тряпкой протирала, а она вся в побелке. Я ей тряпочку дала».

В рамках контрольного объезда комиссия посетила ещё два адреса: улица Аскольдовцев, 25 и проспект Героев-североморцев, 67. Все замечания и пожелания жителей по итогам поездки будут рассмотрены. Ситуация с работой управляющих компаний в регионе остается на контроле органов власти.

 

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