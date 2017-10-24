РАМКИ ЗАКОНА: Учимся защищать свои персональные данныеБыть студентом теперь выгодно, как минимум на 5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.10.17 19:30

Комиссия ищет дворников во дворах

Когда управляющие компании Мурманска начнут готовиться к зиме. Депутаты городского Совета и специалисты администрации провели рейд в одном из дворов на улице Карла Либнехта. Как оказалось, коммунальщики не всегда справляются даже с летним списком обязанностей.

Главная достопримечательность двора вблизи дома  № 23 на Карла Либкнехта – детский сад «Малыш». Стены старого двухэтажного здания украшают барельефы с изображением играющих на музыкальных инструментах зайцев, но в зелёной зоне за оградой начинается другой, не сказочный мир. Местные любители спиртных напитков устроили в уютном сквере, закрытом от любопытных глаз деревьями, бар под открытым небом. Результат таких возлияний заметен рядом: трава вокруг усеяна пустыми бутылками. Детям такое соседство, похоже, не мешает, наверное, поэтому подбирать тару никто не спешит.

- Какой регламент работы дворников? – естественно задаётся вопросом Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я здесь не вижу дворников, может быть, у них обеденный перерыв Может быть, они не работают? Но очень бы хотелось, чтобы дворники города Мурманска работали не два часа - утром с 6 до 8, а в течение всего дня.

Тоже можно сказать и про настенных рисунках. Уличные художники, изображающие на фасадах домов чудовищного вида каракули, делают это явно быстрее, чем специалисты управляющей компании успевают закрашивать творческие порывы молодых людей. И ладно бы в этих росписях была хоть толика оригинальности и фантазии, так юные дарования умеют только все портить. Но если граффити раздражает эстетический вкус, то не самая оперативная работа коммунальщиков может навредить в прямом смысле, так как возникают сомнения, что специалисты управляющих компаний успеют подготовиться к зиме.

- Сейчас у нас «демисезонный» период, пограничное состояние. В летние время мы смотрели на вывоз мусора, на работу дворников, санитарное состояние преддомовых территорий, - напомнил Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Ленинского района г.Мурманска. - Сейчас будем обращать внимание на посыпку пешеходных тротуаров и крылец, отсутствие наледи.

Проверки управляющих организаций зимой так же будут еженедельными. Специалисты районных администраций выносят нарушителям предписания, а те в свою очередь должны его исправить. Если этого они не делают, то  руководству компании грозит штраф. В прошлом сезоне коммунальщики не спешили очищать дворы от выпавшего снега, ссылаясь на нехватку техники, будут ли приняты конкретные меры в этот раз, узнаем уже совсем скоро.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 485 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика