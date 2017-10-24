Комиссия ищет дворников во дворах

Когда управляющие компании Мурманска начнут готовиться к зиме. Депутаты городского Совета и специалисты администрации провели рейд в одном из дворов на улице Карла Либнехта. Как оказалось, коммунальщики не всегда справляются даже с летним списком обязанностей.

Главная достопримечательность двора вблизи дома № 23 на Карла Либкнехта – детский сад «Малыш». Стены старого двухэтажного здания украшают барельефы с изображением играющих на музыкальных инструментах зайцев, но в зелёной зоне за оградой начинается другой, не сказочный мир. Местные любители спиртных напитков устроили в уютном сквере, закрытом от любопытных глаз деревьями, бар под открытым небом. Результат таких возлияний заметен рядом: трава вокруг усеяна пустыми бутылками. Детям такое соседство, похоже, не мешает, наверное, поэтому подбирать тару никто не спешит.

- Какой регламент работы дворников? – естественно задаётся вопросом Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я здесь не вижу дворников, может быть, у них обеденный перерыв Может быть, они не работают? Но очень бы хотелось, чтобы дворники города Мурманска работали не два часа - утром с 6 до 8, а в течение всего дня.

Тоже можно сказать и про настенных рисунках. Уличные художники, изображающие на фасадах домов чудовищного вида каракули, делают это явно быстрее, чем специалисты управляющей компании успевают закрашивать творческие порывы молодых людей. И ладно бы в этих росписях была хоть толика оригинальности и фантазии, так юные дарования умеют только все портить. Но если граффити раздражает эстетический вкус, то не самая оперативная работа коммунальщиков может навредить в прямом смысле, так как возникают сомнения, что специалисты управляющих компаний успеют подготовиться к зиме.

- Сейчас у нас «демисезонный» период, пограничное состояние. В летние время мы смотрели на вывоз мусора, на работу дворников, санитарное состояние преддомовых территорий, - напомнил Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКХ администрации Ленинского района г.Мурманска. - Сейчас будем обращать внимание на посыпку пешеходных тротуаров и крылец, отсутствие наледи.

Проверки управляющих организаций зимой так же будут еженедельными. Специалисты районных администраций выносят нарушителям предписания, а те в свою очередь должны его исправить. Если этого они не делают, то руководству компании грозит штраф. В прошлом сезоне коммунальщики не спешили очищать дворы от выпавшего снега, ссылаясь на нехватку техники, будут ли приняты конкретные меры в этот раз, узнаем уже совсем скоро.