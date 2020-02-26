Комиссия проверила двор на проспекте Ленина, 48

Специалисты округов Мурманска совместно с депутатами города продолжают рейды по контролю работы управляющих компаний. В этот раз они приехали осмотреть проезд во двор на проспекте Ленина, 48.

Участок этой дороги можно назвать проблемным. Ледяная колея не даёт нормально ходить людям. И даже автомобили проезжают с большим трудом. ТСЖ, в обязанности которой входит уборка этой территории, никак не реагирует на обращения, отделываясь от замечаний контролирующих органов. В этом году, пока им даже не пришлось платить за своё бездействие. Возможно, что этот визит комиссии в составе депутатов и представителей администрации, позволит решить вопрос.

Павел Воронин, начальник отдела управления Октябрьского округа администрации Мурманска: «Мы боремся с этими явлениями разными методами: сначала убеждения, а потом принуждения. Например, к административной ответственности привлекаем виновных лиц. Но непосредственно по этой ситуации информация в очередной раз направлена в ТСЖ. Это происходит периодически. Надеемся, они устранят замечания быстро».

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Депутатский корпус регулярно следит и совершает объезды по улицам, проездам, дворовым территориям. Мы присутствуем на штабах, которые проводятся по два раза в неделю в каждом округе».