Комиссия проверяет ход и качество дорожных работ, проводимых в Мурманске

Жители Мурманской области раньше часто жаловались на некачественное дорожное покрытие, однако, за несколько последних лет количество заявок существенно снизилось.

Это связано не только с тем, что северяне стали выбирать пути объезда, но и с тем, что в регионе проводят капитальный ремонт дорожного покрытия.

На улице Папанина идут дорожные работы, поэтому водителям придётся потерпеть временные неудобства, зато потом не придётся объезжать рытвины или ловить автомобиль в колее. Которая, учитывая загруженность городских магистралей, явление всё же не редкое.

Артур Попов, руководитель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации областной Думы: «У нас очень короткий летний период, когда возможен ремонт дорог. Лето короткое, поэтому темпы наращивают, улучшаются качество и подход, нарабатываются новые практики и, конечно, подрядчики тоже нарабатывают опыт, становятся профессиональнее».

Контроль качества для профильного министерства и других структур стал делом привычным. В этот раз участники рейда оценивают работу проделанную и на Нижне-Ростинском шоссе.

Всего же в городе в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 27 объектов.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На текущий ремонт существует гарантийный срок, который прописан в обязательном порядке в каждом контракте и государственном, и муниципальном. Четыре года после того, как завершается ремонт объекта, производится приёмка, подрядчик обязан за счёт своих средств, собственными силами выполнять гарантийный ремонт».

Если комиссия выявят какие-либо дефекты, составляется ведомость повреждения и устанавливаются сроки, за которые подрядчик должен восстановить покрытие. Следят за работами и общественники.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта: «Мы министру отправляем те дороги, которые просят отремонтировать люди. Все дороги стопроцентно включаются в этот план. Если, допустим, даже бюджет принят с теми дорогами, которые мы просили, но вдруг весной опять какие-то ещё просьбы людей появляются, то мы обращаем внимание и эти дороги, их тоже учитывают при планировании работ».

Участники объезда в этот раз обратили внимание и на тротуары, ведущие к школам, детским садам и поликлиникам.