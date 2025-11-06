Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
Комитет Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике приступил к рассмотрению проекта главного финансового документа региона на 2026 год

Более половины расходов в следующем году направят на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт.

На здравоохранение предусмотрено почти 20 млрд рублей. Регион продолжает привлекать врачей. А опыт Мурманской области в этой работе признан одним из лучших в России.

На соцподдержку предусмотрено более 22 млрд рублей. Особое внимание будет уделено семьям с детьми, пожилым людям и участникам СВО.

Продолжается развитие территорий: благоустройство, дороги, новые детские сады и школы, спортобъекты, комфортные дворы.

В приоритете также формирование культуры и спорта: новые детские центры, библиотеки, ремонт музеев, строительство спортивных залов и бассейнов.

В 2026 году на сферу образования из регионального бюджета планируется направить более 29 млрд рублей. Предусмотрены средства на капитальные ремонты образовательных учреждений.

Несмотря на все вызовы, региональное правительство последовательно укрепляет финансовую устойчивость. Социальная направленность бюджета призвана улучшить качество жизни северян.

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
