Комитет Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике приступил к рассмотрению проекта главного финансового документа региона на 2026 год

Более половины расходов в следующем году направят на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт.

На здравоохранение предусмотрено почти 20 млрд рублей. Регион продолжает привлекать врачей. А опыт Мурманской области в этой работе признан одним из лучших в России.

На соцподдержку предусмотрено более 22 млрд рублей. Особое внимание будет уделено семьям с детьми, пожилым людям и участникам СВО.

Продолжается развитие территорий: благоустройство, дороги, новые детские сады и школы, спортобъекты, комфортные дворы.

В приоритете также формирование культуры и спорта: новые детские центры, библиотеки, ремонт музеев, строительство спортивных залов и бассейнов.

В 2026 году на сферу образования из регионального бюджета планируется направить более 29 млрд рублей. Предусмотрены средства на капитальные ремонты образовательных учреждений.

Несмотря на все вызовы, региональное правительство последовательно укрепляет финансовую устойчивость. Социальная направленность бюджета призвана улучшить качество жизни северян.