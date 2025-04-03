Комитет по туризму Мурманской области усиливает контроль над сферой туризма

Новыми полномочиями наделили этот орган.

С 1 января 2025 года в реестр классифицированных средств размещения должны включиться гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги.

Региональные органы власти будут контролировать их регистрацию в перечне, а также соответствие заявленным типам и категориям.

Кроме того, особое внимание будет уделено соблюдению правил оказания услуг. Контролю также подлежит соответствие горнолыжных трасс и пляжей тем данным, которые указаны в соответствующих реестрах.

У экскурсоводов будет проверяться наличие действующей аттестации.