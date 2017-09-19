Комитеты Мурманской облдумы приступили к работе

А вот политический сезон в Мурманской областной думе пока задерживается. Первую большую встречу после летних каникул региональные парламентарии планируют назначить на 28 сентября.

Впрочем, большинство народных избранников уже работают. А участники думского комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству даже провели заседание. Помимо парламентариев в комитете входят, в том числе представители профильных министерств регионального правительства. Круг вопросов широкий. Участники заседания обсуждают как глобальные темы приграничного сотрудничества, так и коммунальные, например, касающиеся проведения капитальных ремонтов в области.

Немаловажный пункт в повестке застрагивает интересы малого бизнеса, это так называемый «алкогольный закон», который местные власти стараются довести до совершенства. «Как вы знаете, несколько лет назад были введены ограничения, например, наличие умывальников, четырёх столов и стульев в точках общепита, - напомнил Максим Белов, председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. - На самом деле, федеральный закон это запрещает. Сегодня во время заседания комитета будем обсуждать и, скорее всего, снимать эти требования, которые раньше ограничивали компании, занимающиеся общественным питанием, при получении лицензии.