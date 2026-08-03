День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.26 19:30
Коммерческий долг Мурманской области уменьшился на 23%
Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о том, что команде регионального правительства удалось снизить коммерческий долг Мурманской области почти на четверть.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы его сократили с начала года. Хочу всех поблагодарить, кто этой работой занимался».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Скоро в эфире04:30«Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Следователь по призванию». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Коммерческий долг Мурманской области удалось снизить на 23%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 77 копеек, доллар укрепляется почти на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Чтобы в домах было больше порядка: в Мурманской области будут дополнительно поддерживать представителей ТСН-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Участникам СВО будет проще получить выплаты за ранения