Коммунальная беда: лифты поменяли, а в работу не запустили

Люди жалуются, а Фонд капитального ремонта региона, судя по всему, пытается перевести стрелки на других. Активисты Народного фронта Мурманской области пытаются разобраться в ситуации.

В центре внимания оказалась скоба девятиэтажных домов на улице Шабалина, в которой давно ждали обновления лифтов. Работы были сделаны, новые красивые подъёмники смонтировали, но они не работают.

Жители забили тревогу, начали писать в СМИ и в Народный фронт надеясь, что общественники и журналисты разберутся в ситуации.

Роман Власенко, житель дома №27 по улице Шабалина: «Монтажники закончили работы быстро, к марту уже закончили. А ближе к апрелю я понял, что приехали электрики, которые завели кабеля на щитовую. Начали устанавливать электродвигатель, кабеля к кабине тащить. Это тоже всё в апреле закончилось. А потом всё затихло».

Народный фронт сообщил, что «обслуживающая организация не успевает принять и осмотреть все новые лифты из-за большего объёма работ, связанного с массовой заменой оборудования».

А как на самом деле?

Возможно, Народному фронту Мурманской области предоставили искаженную информацию о том, почему не работают новые подъёмники. Насколько безопасно ими пользоваться. А безопасность - главное в обслуживании лифтового оборудования.

Журналисты «Арктик-ТВ» встретились с представителем обслуживающей организации и узнали, кто и за что в этой ситуации должен отвечать.

Денис Северюхин, представитель организации по обслуживанию лифтов «Мурманск-лифт Юг»: «Мы обслуживающая организация, лифт принимаем в работу после полного его монтажа и сдачи. Фонд капремонта является заказчиком, они должны принять лифт в эксплуатацию. В свою очередь мы регулярно ходим на комиссии, говорим, какие есть недочёты, а они эти недочёты устраняют, после этого мы принимаем лифт к работе».

Получается, недочёты устранять не спешили. И где всё это время был Фонд капремонта, который заказывал работы по замене лифтов? Не он ли отвечает за то, чтобы все недочёты были устранены в разумные сроки?

Информационное агентство «СЕВЕРПОСТ» тоже разбиралось в ситуации и привело такие примеры, ссылаясь на главного инженера обслуживающей организации Дениса Репина: «Давайте по той же улице Шабалина. Дом 31, первый подъезд - не работает фотореверс дверей кабины. Отсутствует блокировочный выключатель съёмной лестницы в приямке. Отсутствует планка выключателя. Повышенный шум при работе тормозного устройства. Дом 25 - не срабатывает концевой выключатель верха и низа. И далее по списку…».

Свои претензии обслуживающая компания и озвучивала на комиссиях, которые проводились по некоторым адресам неоднократно. У специалистов позиция принципиальная – лифт должен быть исправен, безопасен и точка.

Денис Северюхин, представитель организации по обслуживанию лифтов «Мурманск-лифт Юг»: «Как только мы принимаем лифт к обслуживанию, это значит, что монтирующая организация полностью его подготовила к нашему обслуживанию. Он безопасен и люди на нём могут ездить спокойно».

В обслуживающей организации пообещали пригласить представителей СМИ и общественности на комиссии по приёмке лифтов, чтобы обеспечить общественный контроль.